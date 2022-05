Biglietti Lazio Verona: tutto esaurito in Tevere e distinti nord

Biglietti Lazio Verona: la vendita procede spedita, sono quasi 40.000 i tagliandi staccati per l’ultima dell’Olimpico

L’Olimpico si veste a festa grazie ai suoi tifosi. Prosegue a ritmi record la vendita dei biglietti per Lazio Verona: quasi 40.000 i tagliandi staccati.

Esaurite tutte le disponibilità anche in Tribuna Tevere e in Distinti Nord, una volta mandato sold out anche il lato Sud Est (che offre ancora posti liberi) sarà aperta la Curva Maestrelli.

La Lazio è concentrata sull’obiettivo del quinto posto e potrà contare sul giusto sostegno per gli interi 90 minuti.