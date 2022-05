Biglietti Lazio Verona, partenza super: il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Lazio Verona: partenza con il botto! Ecco il dato sui tagliandi già venduti per l’ultima di campionato

Per l’ultima partita di campionato i tifosi della Lazio hanno risposto presente. Nel primo giorno di vendita sono già stati staccati oltre 22mila biglietti e la Curva Nord è già quasi sold out.

Contro il Verona di Tudor i laziali vogliono esserci sia per rivivere l’atmosfera di Lazio-Sampdoria e sia per dare un ultimo saluto ad alcuni giocatori che sicuramente lasceranno il club in estate