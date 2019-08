Biglietti Lazio-Roma, vicini al sold out per Nord e Distinti: la situazione

Biglietti Lazio-Roma, ancora pochi tagliandi disponibili in Curva Nord e nei Distinti

Dopo un avvio così la Lazio vorrà riconfermarsi domenica prossima, nel derby con la Roma. L’appuntamento è alle 18.00 all’Olimpico, il pubblico – come di consueto – sarà quello delle grandi occasioni: sono quasi 35mila i tifosi che riempiranno lo stadio. I tifosi biancocelesti hanno risposto presente: ai 19300 abbonati, si sono aggiunti più di 7mila biglietti venduti in 48 ore. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Tempo’, sono rimasti pochissimi posti in Curva Nord e nei Distinti. Ci sono ancora possibilità in Tribuna Tevere. Manca meno di una settimana ma l’attesa è già a mille.