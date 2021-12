Biglietti Lazio Genoa, pochissimi tifosi all’Olimpico: il dato sui tagliandi

Pochissimi i i biglietti venduti per Lazio Genoa di oggi pomeriggio: appena seimila i tifosi presenti all’Olimpico

La gara tra Lazio e Genoa di oggi pomeriggio si giocherà in un Olimpico praticamente deserto. Come riporta l’edizione de Il Messaggero oggi in edicola infatti, sono appena seimila i biglietti venduti per la sfida contro la squadra di Shevchenko, gara decisiva per cercare di rimanere agganciati quantomeno al treno dell’Europa League.

Ovviamente su un numero così basso incidono diversi fattori. In primis l’orario di inizio della partita, poi, e in particolare, la decisione della Lazio di non far partire nessuna campagna abbonamenti. L’andamento è ormai in discesa da tempo. Tantissimi tifosi si sono lamentati del prezzo dei biglietti che rispetto alla gara contro lo Spezia (seconda giornata) si sono abbassati solo di qualche euro: 3 euro in Curva e Distinti, 5 in Tribuna Tevere e 10 in Tribuna Monte Mario. Lo zoccolo duro del tifo, pur con qualche mugugno che comincia a farsi sentire, ha deciso di non cominciare nessuna contestazione. La sensazione però è che la pazienza non durerà ancora a lungo.