Lazio, i tifosi sostengono la squadra nei prossimi impegni: il dato sui biglietti venduti. Tudor ha riportato entusiasmo

La Lazio è impegnata in una serie di partite importanti. Prima il match di Coppa Italia contro la Juventus e successivamente il derby con la Roma. Poi ancora Juve nel ritorno delle semifinale della coppa nazionale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, per l’appuntamento di questa sera sono previsti 1.599 tifosi biancocelesti, mentre per il ritorno sono già stati venduti quasi 20.000 biglietti. In occasione del derby, invece, ci saranno 15.000 laziali.