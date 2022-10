Biglietti Lazio, a rilento la vendita per lo Sturm Graz. Contro l'Udinese invece...

Biglietti Lazio: procede a rilento la vendita dei tagliandi per lo Sturm Graz mentre contro l’Udinese domenica…

Dopo le trasferte in Austria e a Firenze, la Lazio torna a giocare all’Olimpico. Prima giovedì nel ritorno contro lo Sturm Graz e poi domenica nello scontro diretto contro l’Udinese.

Per giovedì la vendita dei biglietti procede a rilento: 9 mila quelli venduti. Cinquemila invece i tagliandi staccati per lo scontro alla banda di Sottil di domenica alle 15: si andrà oltre i 40 mila spettatori. Infine per il derby “in casa” della Roma del 6 novembre sono stati acquistati 7 mila biglietti dei 18 mila disponibili per i laziali. La prelazione per gli abbonati dura fino al 16 ottobre, poi partirà la vendita libera. Lo riporta Repubblica.