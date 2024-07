Biglietti Hansa Rostock-Lazio, al via la vendita dei tagliandi per l’amichevole: i DETTAGLI. Gli ultimi aggiornamenti

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi in occasione dell’amichevole contro l’Hansa Rostock, in programma sabato 27 luglio alle ore 15:00 presso l`Ostseestadion di Rostock.

COMUNICATO DEL CLUB– Sarà possibile acquistare i biglietti:

ONLINE;

Presso la biglietteria dello stadio il giorno della partita.