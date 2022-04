Biglietti Genoa-Lazio, il comunicato del Grifone: «Ottima risposta»

Sembra andare a gonfie vele la vendita per i biglietti di Genoa-Lazio. A dirlo è stata la stessa società rossoblu

Sembra andare a gonfie vele la vendita per i biglietti di Genoa-Lazio. A dirlo è stata la stessa società rossoblu attraverso un comunicato:

«Va forte la prevendita per la partita con la Lazio di domenica. Il ritorno della capienza al 100%, dopo mesi di restrizioni, con la conferma dei prezzi popolari introdotti dalla proprietà (gratis gli Under 14 nella Sud), sta scaldando gli acquisti. A tre giorni dal match sono quasi 11mila i titoli emessi. I ritmi sono sostenuti, le vendite aperte a tutti. Una sola restrizione: i residenti nella regione Lazio possono acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti».