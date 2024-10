Biglietti Como Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Biglietti Como Lazio, tutti i dettagli in vista della sfida. Il comunicato

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive contro il Como in programma giovedi 31 ottobre delle ore 20:45, presso lo Stadio ” G. Sinigaglia” di Como.

Queste le modalità di vendita:

– capienza del Settore Ospiti: 700 posti;

– prezzo del tagliando: 30 € più commissioni;

– canali di vendita:

