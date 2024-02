Biasin: «Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter, è corteggiato»

Dopo aver lasciato la Lazio per l’Inter, stando a quanto dichiarato da Biasin, per Simone Inzaghi potrebbe arrivare una nuova avventura

Nelle ultime stagioni sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio, si sta affermando come uno dei migliori in Italia.

Sta facendo talmente bene, che il suo futuro potrebbe non essere più all’Inter. Stando a quanto affermato da Fabrizio Biasin a TvPlay.it, noto giornalista sponda Inter, Inzaghi potrebbe lasciare il club. «Posso dirvi che ci sono squadre che lo stanno osservando e corteggiando. E poi in estate si libereranno alcune panchine importanti, potrebbe essere la sua occasione.»