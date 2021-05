Bianchessi a capo della Lazio Primavera? L’indiscrezione da Formello

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, potrebbe occuparsi del progetto Primavera. L’indiscrezione

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio sia nel maschile che nel femminile, potrebbe presto assumere un nuovo ruolo all’interno del club biancoceleste. Come rivela il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni circolano voci che vorrebbero il dirigente alla guida della Primavera.

Si tratta di una notizia che è nell’aria da qualche tempo e non è stata smentita: sarebbe un cambiamento per dare nuovi stimoli all’ambiente, proprio come piace a Lotito.