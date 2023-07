Bezzi: «Milinkovic? Lotito sa che deve accettare l’offerta araba, ecco perchè»

Bezzi, il giornalista ai microfoni di Radiosei rilascia alcune dichiarazioni parlando del serbo e il suo accostamento al campionato arabo

Intervistato da Radiosei, il giornalista Gianni Bezzi rilascia alcune dichiarazioni su Milinkovic esprimendo il suo parere riguardo l’accostamento al campionato arabo del sergente biancoceleste

PAROLE – Vedo una situazione completamente nuova relativa a Milinkovic e secondo me l’offerta dall’Arabia per il serbo in scadenza verrà sicuramente accettata da Lotito. Il Presidente sa che nessuno gli offrirà mai quella somma e quindi non vedo motivi per i quali non dovrebbe accettare

Credo però che Sergej ci penserà ad andare a giocare in Arabia rinunciando a una parte della sua carriera ancora in giovane età. Milinkovic sarà tentato di andare, ma sa bene che lo potrà fare anche tra due o tre anni, magari dopo aver giocato con la Juve e magari vinto qualcosa.

La tentazione a quelle cifre c’è ovviamente, ma non escluderei che lui possa decidere comunque di non rinnovare alla Lazio e andare o non andare in Arabia.

Non mi sorprende che si parta per il ritiro senza nuovi acquisti e con tante chiacchiere. L’apparente tranquillità di Sarri la vorrei capire meglio perché inizia la nuova stagione ad Auronzo e con i medesimi giocatori dello scorso anno.

Per me finché Milinkovic e Lotito non chiudono l’affare con gli arabi, non possiamo dire che la cosa sia fatta. E’ un passaggio talmente delicato per il giocatore che fino all’ultimo secondo potrebbe ripensarci