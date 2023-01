Bezzi: «I cali della Lazio? La responsabilità è anche di Sarri»

Bezzi, il giornalista esprime il suo parere sul momento della Lazio soffermandosi su Sarri attribuendogli parte di responsabilità

Ai microfoni di Radiosei ha parlato il giornalista Gianni Bezzi, il quale analizza il momento delicato della Lazio soffermandosi su Maurizio Sarri, attribuendogli parte delle colpa dei cali di concentrazione.

PAROLE – «La Lazio ci ha abituato a questi cali di tensione, non mi sorprendo. Inizialmente ero in attesa di capire cosa potesse accadere, c’era un contesto che poteva essere più formativo per la ripresa post Mondiale. Invece non è accaduto. C’è qualcosa che non va nella testa dei calciatori, Sarri è un vanto per la Lazio ma bisogna anche dire che il tecnico ha delle grosse responsabilità.»

«E’ lui che deve trasmettere un altro modo di scendere in campo alla propria squadra. Quanto accaduto a Genova con la Samp, a Lecce e con l’Empoli non è possibile. La Lazio è quinta in classifica, ma ha sprecato almeno quattro punti in più senza affanni. Ci sono carenze mentali evidenti, malgrado i numeri difensivi sono buoni. Sarri è talmente integralista che su alcune cose non ci lavora bene»