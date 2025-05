Condividi via email

Bestemmia presunta Pellegrini: multa o squalifica? Ecco l’eventuale sanzione. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Procura Federale avrebbe aperto un’indagine per una presunta bestemmia di Luca Pellegrini sotto la Lanterna in occasione della sfida tra Lazio e Genoa andata in scena al Ferraris.

Il giocatore potrà eventualmente patteggiare la squalifica con una semplice multa senza incorrere a nessun turno di stop.