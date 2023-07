Bertini: «Vi spiego la scelta del numero di maglia». Le parole del giovane centrocampista della Lazio

Marco Bertini ha parlato ai microfoni ufficiali della Lazio dopo la seduta odierna ad Auronzo.

Così il centrocampista della Lazio: «Stare qui è sempre un piacere, rivedere i tifosi dopo la pausa estiva. Stiamo facendo bene, i carichi di lavorano andranno a crescere ma stiamo lavorando per raggiungere la forma fisica. Tifosi? Non me li aspettavo così tanto soprattutto la prima settimana. È un grosso piacere per noi avere la gente. Dove devo migliorare? Io penso di migliorare su tutto, dalla forma fisica al ritmo e alla gestione della palla. Ho ancora tempo per imparare a crescere. Non è facile ma stiamo cercando di fare il massimo. Cosa prenderei da Cataldi e Vecino? Da Danilo la corsa, il calcio e la tecnica. Di Vecino l’intelligenza, la cattiveria. Luis Alberto? Le giocate e i numeri. Numero di maglia? Mi è sempre piaciuto questo numero e appena ho avuto la possibilità di poter cambiare e ho preso questo. Primavera e Serie A? Sicuramente cambiano i portieri, sono più preparati. È molto più difficile fargli gol Perché lo leggono prima».