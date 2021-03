Federico Bernardeschi lancia la sfida alla Lazio: le due formazioni si sfideranno sabato sera allo Stadium. Le parole

LAZIO – «Sicuramente è una partita difficile, negli ultimi precedenti la Lazio ci ha sempre messo in difficoltà. Però giochiamo in casa e questo ci darà qualcosa in più, anche se ci mancheranno i nostri tifosi. Sarà difficile, una battaglia, ma se giocheremo da Juve potremo farcela».