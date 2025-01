Bernabé, spunta il retroscena: intervento davanti alle telecamere di un programma TV

Nuovo retroscena nella telenovela Bernabé: l’intervento chirurgico dell’ex falconiere della Lazio era stato ripreso in diretta tv da un programma TV

Nuovo capitolo nella vicenda Bernabé, l’ormai ex falconiere della Lazio licenziato in tronco per aver condiviso delle sue foto private dopo un intervento chirurgico per il miglioramento delle sue prestazioni sessuali. Il suo intervento infatti era stato ripreso dal programma Le Iene, che ieri sera ha mandato in onda un servizio sull’intervento, eseguito davanti alle loro telecamere.

Intanto Lotito mantiene la sua posizione con fermezza: nessun passo indietro, nessun perdono e quando si sarà ripreso dovrà lasciare Formello, da cui intanto sui social continua a fare dirette: i suoi follower sui social sono passati in questi giorni da 10 a 40 mila.