Berisha esulta per il ritorno in campo – FOTO

Berisha torna a disposizione, il centrocampista può essere considerato un nuovo acquisto per la Lazio

Ieri pomeriggio, durante l’amichevole contro il Paderbon, all’81’ minuto è rientrato in campo dopo diverso tempo il centrocampista Valon Berisha. Dieci minuti per lui che non vedeva l’ora di riassaporare l’odore dell’erba. La scorsa, è stata una stagione travagliata, piena di infortuni. L’obiettivo quest’anno è quello di riconquistare la fiducia della società e di Simone Inzaghi. Il giocatore kosovara, ha espresso tutta la sua gioia attraverso i suoi profili social. “Accidenti quanto mi sei mancato. Amo il gioco del calcio”.