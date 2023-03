Bergomi: «Sarri importantissimo per la Lazio, ecco perchè»

Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista, ha elogiato il grandissimo lavoro svolto da Maurizio Sarri alla guida della Lazio

Beppe Bergomi, intervenuto a Sky, ha esaltato il lavoro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio:

«Noi esaltiamo sempre gli allenatori che fanno crescere i giocatori, questa è l’importanza di avere un allenatore come Sarri. Posizione di Vecino, importantissima, io non pensavo potesse giocare in quel ruolo e invece lo sta facendo bene. L’Inter l’anno scorso con Brozovic assente li ha fatti girare un po’ tutti, poi adesso ha trovato Calhanoglu, ma aveva provato anche con Vecino e non c’era riuscita. La bravura di Sarri nel far giocare gente come Patric e Romagnoli che è una coppia che è cresciuta tanto: Patric nella mia testa non aveva mai pensato potesse fare il difensore centrale così bene. Poi la prova da esaltare è quella dei due centrocampisti (Milinkovic e Luis Alberto, ndr) che hanno dato una disponibilità incredibile».