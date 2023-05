Bergomi: «Inter? Un mese fa questa stessa partita l’avrebbe persa». Le parole dell’ex giocatore e telecronista

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il campione del mondo con la Nazionale del 1982, Beppe Bergomi, ha commentato la partita tra Inter e Lazio, facendo in particolare una riflessione sulla squadra nerazzurra. Ecco cosa ha detto:

SULL’ INTER– «In questo momento vedo una squadra che sta bene mentalmente, un mese fa questa stessa partita probabilmente l’avrebbe persa. Ha saputo mantenere tranquillità e pazienza con la convinzione di poterla recuperare anche se era in svantaggio. Acerbi ha fatto un errore, ma è anche l’unico giocatore che non fa mai turnover, Inzaghi non lo lascia mai fuori. L’Inter è rimasta sempre in partita, ha pareggiato al 77′ contro una buona Lazio e poi con pazienza è riuscita a vincerla»