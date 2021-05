Bergomi: «Inzaghi scelta giusta. Brozovic sarà il suo Lucas Leiva»

L’ex storica bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha rilasciato un’intervista in cui parla della situazione nerazzurra. Ecco le sue parole

RESTYLING – «L’Inter ha pagato più di altri la crisi economica. La scelta di Simone Inzaghi è intelligente, è l’uomo giusto per ereditare il lavoro di Conte. Sistemi di gioco e principi simili, non dovrà stravolgere tutto».

CHI SALVARE – «Terrei tutti, ma non essendo possibile dico Brozovic. L’Inter è diventata solida con lui in regia a protezione della difesa. Con Inzaghi si terrà lo stesso assetto e Brozovic sarà il suo Lucas Leiva meno difensivo ma con più palleggio. La difesa dell’Inter è forte ma va protetta con i quinti che scalano e coperture preventive. Brozo è fondamentale in questo ma forse si troverebbe una soluzione anche senza, per quelli citati non credo sia possibile»