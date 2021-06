Bergomi: «Milinkovic è il più importante da portare all’Inter»

L’ex giocatore e bandiera dell’Inter Giuseppe Bergomi ha parlato della rosa nerazzurra e di un sogno di mercato: Milinkovic Savic

L’ex giocatore, bandiera e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Tuttosport raccontando l’attuale rosa nerazzurra e un sogno di mercato.

INZAGHI – «Prendere un allenatore come Simone Inzaghi è un segno di continuità per tutta la squadra. Non sono stupito dall’addio di Conte perché conosco Antonio e la sua ambizione. E per me non ha deciso all’ultimo momento, è una situazione che si portava dietro da tempo. La vittoria dello scudetto non era scontata, il percorso è stato lungo e faticoso».

MILINKOVIC SAVIC – «A me piacciono i giocatori fisici, lui poi fa gol di testa e su punizione. Cambiando ambiente poi troverebbe nuovi stimoli per far bene, per me è il giocatore più importante da portare all’Inter».