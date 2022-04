Beretta: «Continuare con la Serie A a 20 squadre? Più lotta c’è meglio è»

Mario Beretta ha parlato a TMW Radio della possibile riforma del campionato di Serie A. Le sue dichiarazioni

Mario Beretta ha parlato a TMW Radio della possibile riforma del campionato di Serie A. Le parole dell’ex tecnico.

SERIE A 20 SQUADRE – «Giusto proseguire così? Non saprei. Però anche l’altro giorno leggevo di un livello più basso a vedere i punti, però ricordo che quando la Juventus vinceva con margine non c’era competizione… Il campionato è modesto sia se qualcuno prende il largo che se c’è competizione? Bisogna essere più equilibrati, per me è interessante e più lotta c’è meglio è».