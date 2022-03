Beretta: «Alla Lazio serviva tempo per assorbire i concetti di Sarri»

Mario Beretta ha parlato a TMW Radio del campionato di Lazio e Roma: le dichiarazioni dell’ex tecnico

Mario Beretta ha parlato a TMW Radio del campionato di Lazio e Roma. Le sue dichiarazioni.

ALLENARE A ROMA – «Non è una piazza facile, si vuole tutto e subito. Alla Lazio serviva tempo per assorbire i concetti di Sarri ma vedo più continuità. Un po’ anche per la Roma, entrambe possono chiudere la stagione in posizioni importanti».