Berardi-Lazio, è finito il sogno: ma Lotito farà un’offerta per quel giocatore che piace a Sarri

Berardi Lazio, è finito il sogno: ma Lotito per quel ruolo farà un’offerta per il giocatore che comunque piace a Sarri

Come scrive La Gazzetta dello Sport per l’attaccante esterno del calciomercato Lazio è definitivamente da archiviare il capitolo Domenico Berardi.

Lotito si è però detto pronto a fare un’offerta per lo svedese Karlsson dell‘Az Alkmaar, che a Sarri non dispiace affatto. In alternativa c’è il danese Isaksen del Midtjylland.