Berardi-Lazio, Sarri convinto ma prezzo caro: a quei soldi preferirebbe lui

Quello di Domenico Berardi resta un sogno di calciomercato in casa Lazio: Sarri non convinto da un aspetto. Le ultime

Berardi al momento va classificato come un sogno per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri lo prenderebbe di corsa, semmai una riflessione verte sul prezzo e sul budget disponibile: investirebbe gli stessi soldi per Zielinski (se non rinnoverà con il Napoli) oppure andrebbe su esterni più giovani, purché forti.

La scorsa settimana alla Lazio è stato accostato Jesper Karlsson, quasi 25 anni, svedese dell’AZ Alkmaar, appena entrato nella scuderia di Lucci. La pista potrebbe improvvisamente accendersi.