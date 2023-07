Berardi-Lazio, Dionisi: «Le parole di Carnevali su chi non vuole restare? Le condivido»

Dionisi, il tecnico del Sassuolo commenta le dure parole di Carnevali riguardo le possibili cessioni tra cui Berardi

Ai microfoni di Sassuolonews.net al termine della partita amichevole del Sassuolo, Dionisi commenta le dure parole di Carnevali riguardo le possibili cessioni

PAROLE CARNEVALI – Le parole di Carnevali le ho lette, non ho parlato con lui e non so a chi si riferisse, perché non nomina alcun giocatore e non sono sicuro che il riferimento fosse per Maxime o altri. Sicuramente le parole le condivido, poi alcune cose spettano ai dirigenti. Per me non è su un singolo ma è sull’atteggiamento di squadra, anche quelli mentalizzati lo devono trasmettere. Non può essere solo un allenatore o un dirigente, deve venire da dentro, il riferimento secondo me era in generale, credo che le parole siano state un po’ strumentalizzate