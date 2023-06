Berardi-Lazio, Dazn apre un sondaggio: «Come lo vedreste con Immobile?»

Berardi, l’emittente streaming lancia sui social un sondaggio ai tifosi della Lazio riguardo l’accostamento del giocatore azzurro

La Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa e garantire a Sarri degli elementi idonei per la prossima stagione in vista anche della Champions. Il nome che circola in queste ore per il reparto d’attacco è quello di Berardi, e a tal proposito su Instagram Dazn apre un sondaggio ai tifosi biancocelesti con un posty social