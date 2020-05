Lazio, Bennacer: «Duello tosto con Caicedo lo scorso anno»

Il centrocampista del Milan, nel raccontarsi a SportWeek, ha citato anche l’incontro con la Lazio e la difficile marcatura di Caicedo

Marcare un marcantonio come Felipe Caicedo deve essere difficile e qualcosa ne sa Ismael Bennacer, centrocampista del Milan.

Nell’intervista a SportWeek, l’algerino ha raccontato della partita dello stagione scorsa contro la Lazio: «L’anno scorso, contro i biancocelesti, ho duellato con Caicedo, che fisicamente è il doppio di me: lui ha buttato a terra me, io ho buttato a terra lui. Due o tre volte. Ma il mio primo obiettivo è andare a caccia del pallone per recuperarlo».