Bourigeaud: «Dovrò fare delle riflessioni sul futuro». Tare prende nota

Benjamin Bourigeaud, mezzala del Rennes e obiettivo della Lazio, ha parlato del suo futuro: Tare prende nota interessato

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Nantes, Bourigeaud, obiettivo di mercato della Lazio, ha dichiarato:

«Ultimo derby? Francamente non mi sono ancora posto la domanda perché non è ancora il momento. Inevitabilmente ci sarà una riflessione da fare. Nemmeno io ho nascosto le mie ambizioni. Ma nulla mi dice che non sarò più a Rennes l’anno prossimo. Ci sarà una riflessione da fare, bisogna discuterne anche con il club affinché possa prendere la migliore decisione possibile per il resto della mia carriera. Non mi pongo la domanda, sto cercando di restare tranquillo perché abbiamo 3 partite molto importanti e il mio scopo principale è raggiungere gli obiettivi del club».