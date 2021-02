Benfica-Arsenal, Vitoria ruba la scena ad Olympia sui maxischermi

In occasione dei sedicesimi di finale di Europa League tra Benfica e Arsenal, l’aquila Vitoria ha volato sui maxischermi dell’Olimpico

La Lazio e la Roma prestano l’Olimpico questa sera a Benfica ed Arsenal, impegnate nei sedicesimi di finale di Europa League. Le due squadre, a causa delle restrizioni per il Covid-19, si stanno affrontando sul campo neutro della Capitale. Oltre al campo, però, la squadra portoghese si è presa in prestito anche un piccolo spazio.

Infatti, anche il Benfica ha come simbolo l’aquila e prima di ogni gara la fa volare per lo stadio, come fa la Lazio. Questa sera, Vitoria, così si chiama il volatile lusitano, ha rubato la scena ad Olympia sui maxischermi dello Stadio Olimpico prima del fischio d’inizio della sfida contro i Gunners.