Benevento, Caldirola si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio

Contro la Lazio, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto Luca Caldirola

Con l’assenza per squalifica di Tuia, contro la Lazio ci sarà una concreta possibilità di rivedere Luca Caldirola in campo dal primo minuto.

Dopo l’infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale difensivo del Benevento è uscito dalle gerarchie di Filippo Inzaghi ma la sfida dell’Olimpico potrebbe essere l’occasione per rivederlo in campo. Insomma, non resta che attendere se sarà così.