Benevento su Zarate, Foggia: «Tutti lo vorrebbero, alzerebbe il valore»

Il Benevento segue Mauro Zarate. L’argentino è stato elogiato dall’ex compagno, ed oggi ds del club, Pasquale Foggia

Il Benevento sogna in grande. Per l’attacco la suggestione si chiama Mauro Zarate. L’ex Lazio è corteggiato da Pasquale Foggia, ds del club ed ex compagno di spogliatoio dell’argentino. Nel corso di Ottogol, ecco il retroscena di mercato:

«Abbiamo vissuto tre anni insieme, lo conosco da tanto. Abbiamo un rapporto personale importante. È uno di quei nomi che tutti vorrebbero e che alzano di molto il livello della squadra. Vediamo».