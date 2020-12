Benevento, due gare di fila in Campania senza sconfitte: non accadeva da maggio 2018

Un piccolo record nella storia del Benevento in Serie A eguagliato da Pippo Inzaghi

Può essere solo soddisfatto Filippo Inzaghi, che da tecnico del Benevento ferma anche la Lazio al Vigorito dopo l’1-1 maturato contro la Juventus tra le mura amiche qualche settimana fa. Il fratello di Simone ha fatto registrare un piccolo record nella storia del club giallorosso nella massima serie. Erano infatti due anni e mezzo (e per la precisione il maggio del 2018) che il Benevento non restava imbattuto per due gare interne di fila in Serie A. I campani hanno anche rischiato di vincere nel finale, con il classe 2001 Di Serio che ha mancato da due passi il gol del potenziale 2-1 ad un metro dal portiere biancoceleste Pepe Reina.