Belotti: «La sconfitta è dovuta dal mancato atteggiamento non dal calo fisico. Al derby dobbiamo giocare meglio»

Belotti, l’attaccante giallorosso alla fine della gara con lo Slavia Praga si proietta al derby analizzando la sconfitta

Al termine della partita persa con lo Slavia Praga, ai microfoni di Sky è intervenuto Andrea Belotti che rilascia sul match queste parole

PAROLE – Penso che sul campo sia mancato l’atteggiamento. Avremmo dovuto fare meglio in possesso di palla e anche senza palla. Nel primo tempo abbiamo dimostrato poco. Fisicamente non credo ci sia stato nessun calo, io penso che sia stato solo l’atteggiamento il problema. Ora l’obiettivo è arrivare al derby concentrati, come ogni gara, purtroppo questa è andata così però