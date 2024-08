Speakman (ds Sunderland): «Bellingham aveva altre opportunità, ma ha deciso di restare». Le parole del dirigente

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo del Sunderland Kristjaan Speakman ha parlato di Jobe Bellingham, accostato al calciomercato Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Jobe si è immerso completamente nella realtà del Sunderland sin dal primo giorno e ha un chiaro affetto per la città e per i tifosi. Abbiamo sempre pianificato di estendere il suo contratto iniziale, ma quando un giocatore fa così bene nella sua stagione di affermazione, è naturale che si presentino altre opportunità. Nonostante questo, Jobe è stato coerente nel dire che il Sunderland è dove vuole essere e il suo desiderio di rimanere al Club è una grande spinta per noi in vista della nostra prima partita casalinga».