Bellingham Lazio, c’è un GRANDE OSTACOLO: lo ha comunicato lo stesso giocatore! Cosa FILTRA

Bellingham Lazio, c’è un grande ostacolo al possibile affare per il talento inglese: a comunicarlo è stato lo stesso giocatore! Le ultime

C’è sempre Jobe Bellingham nei pensieri del calciomercato Lazio, sempre in cerca di un numero 10 di talento da aggiungere alla rosa. Il fratello del più celebre Jude non esce dai radar, ma c’è un grande ostacolo per l’affare: la volontà del giocatore.

Il 18enne, infatti. preferirebbe rimandare alla prossima estate il possibile trasferimento, volendo rimanere al Sunderland ancora per una stagione. Anche il prezzo del cartellino, al momento, non induce all’ottimismo: 20 milioni di euro la richiesta del club britannico per cederlo.