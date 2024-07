Bellingham Lazio, ha RIFIUTATO una offerta della PREMIER LEAGUE: ecco il suo OBIETTIVO

Jobe Bellingham, obiettivi di mercato della Lazio, ha rifiutato un’offerta proveniente dalla Premier League: ecco il suo obiettivo

Jobe Bellingham, fratello minore del fuoriclasse del Real Madrid e dell’Inghilterra Jude e obiettivo del calciomercato Lazio, ha rifiutato l’offerta del Crystal Palace in Premier League.

Il calciatore, come riportato da The Athletic, al momento è di rimanere in Championship in forza al Sunderland per almeno un’altra stagione, per continuare a fare esperienza giocando con un maggiore minutaggio.