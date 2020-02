Belgio, Lukaku sull’ex ct Wilmots: «Ad Euro 2016 non era in grado di gestire la squadra»

Belgio, l’esterno biancoceleste ha parlato dell’ex allenatore Wilmots ai tempi di Euro 2016 in un’intervista di Eleven Sports

Parole al veleno quelle di Jordan Lukaku sul conto dell’ex allenatore del Belgio durante gli Euro 2016 giocati in Francia. In particolare l’esterno si racconta ai microfoni di Eleven Sports e ha parlato in merito ai quarti di finale contro il Galles durante il quale sostituisce l’infortunato Vertonghen. Ecco cos’ha detto:

«Io lo so che non feci bene. Ma cosa devo fare ora? Siamo nel 2020, per quanto tempo devo ancora piangermi addosso? Chi? Wilmots? Secondo te è bravo? Per me non è affatto eccellente. Con tutte le armi che aveva a disposizione il suo piano era: ‘Date palla a Eden’. Non ha saputo forgiare una squadra, è una vergogna. Ovviamente ciò non toglie niente al fatto che io fui nullo. Soltanto che, se avessimo vinto quell’Europeo, tutti avrebbero detto che il merito era suo. Invece avrebbe avuto solo la fortuna di essere condotto al trionfo dai giocatori. La squadra era super rodata, mancava solo qualcuno che la dirigesse…»