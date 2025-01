Belahyane Lazio, il Verona ha già scelto il sostituto: può raggiungere il fratello in Serie A

Belahyane Lazio, il Verona ha individuato il successore del centrocampista che piace ai biancocelesti e non solo: è un fratello d’arte

Il Verona è alla ricerca di un sostituto di Belahyane: il centrocampista infatti ha moltissimo mercato: Lazio, Milan e Marsiglia sono sulle sue tracce, con i biancocelesti che hanno proposto il prestito biennale con obbligo di riscatto.

Intanto gli scaligeri stanno cercando il suo sostituto: il nome, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe quello di Marko Pasalic del Rijeka, classe 2000. Il calciatore in Serie A raggiungerebbe il fratello maggiore, Mario, in forza all’Atalanta.