Belahyane Lazio, spunta un retroscena riguardo l'ex Verona

Belahyane Lazio, a pochi mesi dal suo arrivo nella capitale spunta un clamoroso retroscena di mercato in cui viene incluso Baroni

Il calciomercato invernale si è concluso da ben due mesi, e alla luce di questa seconda parte di stagione è tempo di fare il punto sui nuovi arrivi in casa Lazio, tra questi in particolar modo su Belahyane.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, Baroni non vede al momento adatto per il suo scacchiere l’ex Verona, nonostante su quest’ultimo il club abbia puntato molto vista la mancanza di risorse a centrocampo per il tecnico toscano.

Il quotidiano romano aggiunge che lo stesso allenatore avrebbe preferito ben due nomi differenti ossia Fazzini e Casadei, che erano tra l’altro i nomi che seguiva la Lazio che però non sono approdati nella capitale. Il cartaceo conclude sottolineando il fatto però che gli 87 minuti concessi a Belahyane sono inspiegabili, con Lotito e la dirigenza che nonostante non vogliano intervenire, non capiscono tale decisione del mister biancoceleste