Belahyane Lazio, le cifre dell’affare: così i biancocelesti hanno convinto il Verona a cederlo. Ultimissime

Belahyane Lazio, le cifre dell’affare per il centrocampista marocchino: così il Verona si è convinto a cedere il giocatore

Il calciomercato Lazio chiude per l’arrivo dei Reda Belahyane, che andrà a rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Baroni.

L’offerta che avrebbe convinto il Verona a vendere è con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad una cifra tra i 9 e 10 milioni che possono crescere con i bonus. Il suo arrivo inoltre non prevede l’obbligo di cessione, essendo un classe 2004 e quindi che può essere inserito come under 22.