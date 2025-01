Belahyane Lazio, la rivelazione di Di Marzio: un altro club in prima fila per l’acquisto. Ultime novità

Belahyane Lazio, la rivelazione di Gianluca Di Marzio: il Chelsea è sempre più avanti per il centrocampista

Passi in avanti in casa Premier League: come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Chelsea si sta avvicinando all’acquisto del centrocampista marocchio Reda Belayhane, in precedenza sondato anche dai biancocelesti per rinforzare la rosa.

Blues scatenati sul mercato: la formula è molto alta. Si tratta sui 15 milioni bonus compresi per portare il giocatore del Verona alla corte del mister Enzo Maresca.