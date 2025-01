Belahyane Lazio, sirene estere per il centrocampista: un club di Ligue 1 piomba sull’obiettivo. Le ultime

Belahyane Lazio, le ultime sul futuro del centrocampista attenzionato anche dal club capitolino. La situazione

Tra i nomi papabili in casa Lazio per il mercato c’è anche quello di Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Come per Fazzini dell’Empoli, il principale concorrente è il Napoli, che avrebbe puntato anche il classe 2004. Attenzione però anche alle sirene provenienti dall’estero: secondo quanto riporta il portale francese Footmercato, il giocatore, valutato 12 milioni di euro, è stato attenzionato anche dall’Olympique Marsiglia.