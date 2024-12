Belahyane Lazio, ipotesi da non sottovalutare: resta un’opzione per gennaio

Belahyane Lazio, Fabiani ha smentito l’interesse ma resterebbe comunque un nome da considerare per il mercato di gennaio

La soluzione momentanea per il centrocampo potrebbe essere il reintegro in lista Serie A di Toma Basic, per poi intervenire sul mercato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più appetibili resterebbe quello di Reda Belahyane. Il club nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per un colpo a centrocampo.

In casa Lazio, nella fattispecie il direttore sportivo Fabiani, è stato smentito l’accostamento del calciatore dell’Hellas Verona. Resta però un profilo da tenere in considerazione, per quanto servirebbero circa 10/12 milioni di euro per acquistarlo. Inoltre, in questo momento, sta andando in scena un cambio di proprietà in casa scaligera.