Belahyane Lazio, gradimento confermato. C’è questa condizione che il Verona deve accettare: a che punto è l’affare

Belahyane Lazio, confermato il gradimento per il centrocampista in forza al Verona. C’è una condizione all’affare: le ultime

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio è da un mese e più sulle tracce di Belahyane, centrocampista del Verona. Ecco qual è la situazione in entrata per i biancocelesti.

IL COMMENTO – «Belahyane, gradimento Lazio da un mese e più: gli agenti spingono, oggi nessun contatto tra club, situazione da seguire, ma dovrà ssere la nuova proprietà ad accettare l’offerta che non prevede esborso ora. Fazzini: silenzi definitivi o strategici?».