Behrami dà l’addio al calcio: l’ex Lazio si ritira a 37 anni

A 37 anni Valon Behrami ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato

«Volevo rendere omaggio a Behrami che domenica ha dato il suo addio al calcio giocato. Un addio silenzioso, senza che nessuno se ne accorgesse. Voglio ringraziarti per la persona che sei, mi hai sempre aiutato tanto sia in campo ma soprattutto fuori per quanto riguarda i comportamenti e la mentalità… in bocca al lupo per tutto amico mio», con questo post sui social il 22enne Flavio Bianchi, compagno di squadra di Behrami sia al Genoa che al Brescia, ha di fatto confermato il ritiro del centrocampista ex Lazio.

Un addio senza clamore e senza troppe parole, ma badando ai fatti, come ha sempre fatto – da vero leader- anche in campo. In tre stagioni con l’aquila sul petto lo svizzero ha raccolto 77 presenze segnando 5 gol.