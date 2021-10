L’ex Lazio Bazzani: «Vlahovic? Dico questo sul suo futuro»

Fabio Bazzani, ex attaccante ed ora allenatore, ha parlato di Dusan Vlahovic in chiave Juve nell’intervista esclusiva a Juventusnews24

È scoppiata la mina Dusan Vlahovic. Il mancato rinnovo dell’attaccante con la Fiorentina ha fatto scattare le sirene di mezza Europa: il serbo fa girare la testa a parecchi club, tra cui la Juve. Chi, se non un esperto di gol, può tratteggiare al meglio il suo futuro? In esclusiva a Juventusnews24, Fabio Bazzani ha espresso il suo pensiero intorno alla situazione Vlahovic.

Commisso ha annunciato il rifiuto di Vlahovic a rinnovare con la Fiorentina. Cosa c’è, secondo lei, dietro questa decisione del giocatore?

«Se non ci fosse qualcuno dietro a garantire a Vlahovic di andare da un’altra parte a giocarsi le proprie chances, sarebbe un rifiuto abbastanza folle. Se le cifre sono quelle che si leggono è un contratto importante, in una piazza dove far bene. Per rifiutare una proposta del genere significa che non solo hai il pensiero di rivolgerti altrove, ma hai anche qualcosa non dico di fatto ma di concreto».

