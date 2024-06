Bazdar Lazio, Fabiani PREPARA l’offerta! Contatto col Partizan, QUESTA cifra sul piatto

Bazdar-Lazio, Fabiani prepara l’offerta al Partizan Belgrado: sul tavolo 7 milioni di euro per il cartellino della punta

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio, con Angelo Fabiani in testa, sta provando ad accelerare col Partizan Belgrado per Samed Bazdar, attaccante classe 2004.

Il DS dei biancocelesti ha pronta un’offerta da 7 milioni di euro per convincere la società a concedere il via libera al trasferimento. Il ragazzo viene visto dalla Lazio sia come potenziale terza punta dietro Castellanos e Immobile ma anche come possibile esterno d’attacco.