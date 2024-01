Bayern Monaco, ufficiale l’arrivo di un rinforzo in difesa: ci sarà contro la Lazio? Ecco chi è il nuovo acquisto dei bavaresi

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sacha Boey dal Galatasaray. Il terzino andrà ad arricchire e rinforzare la rosa di Tuchel firmando un contratto fino al 2028. I bavaresi saranno i prossimi avversari in Champions della Lazio di Sarri.

COMUNICATO– «Il Bayern ha ingaggiato Sacha Boey dal Galatasaray. Il 23enne difensore francese si trasferisce a Monaco con un contratto fino al 30 giugno 2028 ».

DREESEN– «Siamo lieti di aver ingaggiato con un contratto a lungo termine Sacha Boey, un giovane giocatore dal grande potenziale. Si è comportato molto bene in entrambe le partite di Champions League contro di noi. Questo significa che non solo abbiamo migliorato la profondità della nostra squadra, ma abbiamo anche aggiunto ulteriore qualità ».

FREUND– «Sacha Boey è un terzino destro molto veloce e forte fisicamente, che copre molto terreno in ogni partita e non si sottrae a nessun tackle. Era il beniamino dei tifosi del Galatasaray, si è sviluppato molto bene nel corso degli anni, arriva con un’esperienza in Champions League e ha vinto il titolo di campione con il Galatasaray la scorsa stagione. Aumenterà la nostra qualità in difesa ».

BOEY– «È un sogno che si avvera per me. È un onore per me poter giocare per un club così importante come il Bayern. Non vedo l’ora di entrare nella mia nuova squadra e di giocare con tutti questi grandi giocatori in futuro. Come giocatore, sono un difensore a cui piace attaccare, ma sono altrettanto felice di giocare sia davanti che in difesa ».